Gabriel Jesus Milan, non è una priorità? Importanti novità sull’affare per l’attaccante brasiliano dell’Arsenal. Gli aggiornamenti di Moretto

Gabriel Jesus non è, al momento, una priorità per il Milan. Questo è quanto emerso dalle dichiarazioni di Matteo Moretto nel canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo l’esperto di mercato, non ci sarebbero stati contatti tra il club rossonero e l’attaccante brasiliano, attualmente all’Arsenal.

Moretto ha spiegato che, pur essendo il nome di Gabriel Jesus circolato negli ultimi giorni, il Milan non si è mosso concretamente per lui. Nonostante ciò, il club ha già iniziato a sondare il mercato per altre opzioni offensive, con l’obiettivo di rinforzare il reparto attaccanti per la prossima stagione.

Le dinamiche del mercato rossonero

Tuttavia, come sottolineato dallo stesso Moretto, molto dipenderà dal finale di stagione del Milan. Se i rossoneri riusciranno a qualificarsi per la Champions League, la dirigenza valuterà con attenzione come sviluppare le dinamiche interne del club, e questo potrebbe influire sul mercato.

Futuro di Gabriel Jesus e Lewandowski

Gabriel Jesus, il cui contratto con l’Arsenal scade nel 2027, è stato accostato anche al Milan nelle ultime settimane, ma attualmente il suo trasferimento non sembra essere una priorità. In ogni caso, con l’attaccante che ha cambiato agente e ora è rappresentato da Giovanni Branchini, le trattative potrebbero evolversi nei prossimi mesi.

Anche Robert Lewandowski resta un nome caldo, con Pini Zahavi, il suo agente, che è atteso in Italia a breve. Sebbene la sua presenza a San Siro durante Milan-Juve la scorsa settimana fosse stata rumoreggiata, non è stata confermata. Le future trattative per entrambi i giocatori dipenderanno dal contesto che si svilupperà durante l’estate.

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