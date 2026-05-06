Spunta la clausola, 35 milioni ed è del Milan

I rossoneri hanno la possibilità di chiudere un acquisto senza alcuna trattativa: c’è la clausola da 35 milioni di euro

Il futuro comincia adesso. Difficile pensare al calciomercato ora in casa Milan: le ultime giornate hanno lasciato strascichi pesanti nella testa dei calciatori, ma soprattutto sulla classifica.

La Champions non è più sicura e la Roma a soli tre punti di distacco è un pensiero fisso per Allegri e i suoi uomini. Servirà ritrovare subito al retta via per non finire risucchiati e rischiare di mandare all’aria una stagione intera.

Chiudere il campionato nei primi quattro è vitale per le casse del club e per i programmi della società: difficile riuscire poi ad attrarre grandi giocatori senza il palcoscenico della Champions, diventerebbe complicato anche continuare con Allegri e allora tutto il progetto finirebbe a gambe all’aria.

Ecco perché qualsiasi trattativa è inevitabilmente messa in pausa, lasciata lì in attesa di capire quel che sarà. In campo si gioca il futuro il Milan, ma qualcosa pur si muove e le indiscrezioni che arrivano raccontano di un obiettivo rossonero che potrebbe arrivare senza problemi a Milanello. Basta pagare la clausola.

Milan, c’è la clausola di Ismael Kone

Già: il Milan potrebbe battere la concorrenza dell’Inter per Ismael Kone pagando la clausola di rescissione presente nel contratto del centrocampista ivoriano con il Sassuolo.

Koné ha la clausola (Instagram Sassuolo Calcio) – Milannews24.com

Una clausola da 35 milioni di euro che si attiverà al termine del campionato e scadrà alla fine di luglio. Un lasso di tempo di circa due mesi, durante i quali per acquistare il 23enne, autore di 6 gol in Serie A, non servirà rapportarsi con il club emiliano: per prenderlo senza sconti basterà versare i 35 milioni previsti dal contratto del calciatore, con la clausola che prevede anche modalità diversa da quelle in un’unica soluzione.

Kone piace da tempo ai rossoneri, anche se al momento il valore della clausola è forse più alta di quanto il Milan vorrebbe spendere per lui. Con il Mondiale all’orizzonte però tutto potrebbe cambiare e la cifra potrebbe anche diventare un’occasione da cogliere a volo.

Ma sono tutti ragionamenti da farsi a bocce ferme: ora c’è il campo che chiama e la qualificazione Champions da blindare prima che sia troppo tardi. Perché il futuro è già adesso per il Milan.