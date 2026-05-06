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Calciomercato Milan, Leao agita i pensieri rossoneri: un finale col fiato sospeso e addio probabile
Calciomercato Milan, le prossime potrebbero essere le ultime tre partite per Rafael Leao con la maglia rossonera
Il finale di stagione del Milan si tinge di tinte fosche, con l’obiettivo Champions League ancora da blindare per salvare un’annata caratterizzata da troppi alti e bassi. In questo contesto di incertezza, come riportato stamattina dal Corriere dello Sport nel titolo «”Leao agita i pensieri del Milan”», la posizione di Rafael Leão è diventata un caso centrale all’interno dell’ambiente rossonero. L’attaccante portoghese sta vivendo un periodo estremamente complicato, culminato nei fischi ricevuti anche durante la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.
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Calciomercato Milan, Leao e l’addio possibile: riflessioni estive
La frattura tra il giocatore e una parte della tifoseria, unita a un rendimento altalenante, apre scenari di mercato finora imprevisti per quella che potrebbe essere la sua ultima stagione a Milano:
- Contestazione aperta: I fischi subiti al momento della sostituzione contro il Sassuolo sono il segnale di un feeling logorato con la piazza.
- Valutazione societaria: Nonostante il talento cristallino, il Milan non considera più il portoghese incedibile e valuterà offerte congrue, stimate tra i 50 e gli 80 milioni di euro.
- Alternative internazionali: Su Leão resta vivo l’interesse del Manchester United, anche se i Red Devils sembrano aver virato con più decisione su Christian Pulisic per la sua duttilità tattica.
- Rendimento calante: Il numero 10 rossonero è apparso “svuotato” e disconnesso nelle ultime settimane, simbolo di un attacco che non trova la via del gol da oltre due mesi.
Mentre la dirigenza si prepara a una serie di summit decisivi per programmare il 2027, il futuro di Leão appare sempre più lontano da via Aldo Rossi, condizionato da una crisi di nervi che sta macchiando il finale di campionato del Diavolo.