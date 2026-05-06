Lewandowski Milan, la tentazione del fuoriclasse: colpo di genio o rischio calcolato?

Lewandowski Milan, il bivio rossonero: l’usato sicuro per sbloccare l’attacco di Allegri. Si tratterebbe della scelta più azzeccata?

La presenza dell’agente di Robert Lewandowski a Milano non è più un segreto, ma ciò che merita una riflessione profonda è quanto il polacco sia realmente l’incastro necessario per questo Milan. Dopo una stagione vissuta a cercare un equilibrio offensivo mai del tutto trovato, il club rossonero si trova davanti a un bivio identitario: continuare a scommettere su profili da rigenerare o affidarsi a un “instant player” di caratura mondiale per tornare a vincere subito.

Il fallimento delle soluzioni d’emergenza

Massimiliano Allegri ha passato mesi a rincorrere il fantasma di un centravanti vero. Gli esperimenti tattici sono stati molteplici: prima la velocità della coppia Leao-Pulisic, poi l’intelligenza di Nkunku adattato in un ruolo che, per caratteristiche, ne ha limitato il raggio d’azione. Il vuoto lasciato da un Santiago Gimenez mai rientrato mentalmente e fisicamente dall’infortunio ha messo a nudo la mancanza di un finalizzatore spietato. Lewandowski, pur in una fase calante della carriera al Barcellona, garantirebbe quella capitalizzazione delle occasioni che quest’anno è mancata drammaticamente, portando in dote un’esperienza che in Serie A spesso sposta gli equilibri da sola.

Il paradosso anagrafico della rosa rossonera

Il dubbio che accompagna la suggestione polacca è però legato alla carta d’identità. Il Milan attuale è già una delle formazioni più “anziane” del campionato e l’innesto di un trentaseienne, per quanto integro, potrebbe apparire in controtendenza con una visione di lungo periodo. È qui che la riflessione si sposta sulla strategia societaria: ha senso appesantire ulteriormente l’età media per un successo immediato, o sarebbe più saggio guardare a profili come Gabriel Jesus, capace di offrire una prospettiva di crescita superiore?

Una scossa necessaria per l’ambiente

Oltre l’aspetto tattico, l’arrivo di Lewandowski rappresenterebbe una scossa psicologica necessaria per un ambiente che sembra aver perso certezze. Il polacco non porterebbe solo gol, ma una mentalità vincente utile a trascinare i compagni nei momenti di buio. Resta da capire se il Milan deciderà di rompere gli indugi puntando tutto sul colpo a effetto o se preferirà una soluzione più dinamica e futuribile, consapevole che la scelta del prossimo numero nove sarà quella che definirà le ambizioni rossonere per i prossimi tre anni.