Calciomercato Milan, mirino su Tiago Gabriel: sfida alla Juve per il gioiello del Lecce

Calciomercato Milan, rossoneri pronti all’assalto per il centrale portoghese: Corvino fissa il prezzo e sogna l’asta

Il Milan guarda al futuro e punta con decisione a rinforzare il reparto arretrato. Con l’obiettivo di affiancare a Massimiliano Allegri profili giovani ma già pronti per il salto di qualità, la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe messo nel mirino Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 protagonista di una stagione eccellente con la maglia del Lecce.

Il calciatore lusitano è considerato il pezzo pregiato del prossimo mercato salentino. Già a gennaio il club pugliese aveva rispedito al mittente diverse offerte per non compromettere la corsa salvezza, ma in estate la cessione appare inevitabile. Gli scout rossoneri hanno visionato il ragazzo in più occasioni, promuovendolo a pieni voti per personalità e doti fisiche. Un interesse che si è già tradotto in primi contatti tra i dirigenti milanisti e l’entourage del difensore, nel tentativo di anticipare la concorrenza della Juventus, altrettanto vigile sulla situazione.

L’ostacolo principale resta però la valutazione economica. Il direttore generale del Lecce, Pantaleo Corvino, è consapevole di avere tra le mani l’ennesima plusvalenza d’oro: la richiesta iniziale oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. L’idea dei giallorossi è quella di scatenare una vera e propria asta internazionale per massimizzare il profitto, forti del fatto che Tiago Gabriel sia considerato un profilo capace di garantire valore tecnico e patrimoniale per le stagioni a venire. Il Milan fa sul serio, ma la strada per portare il portoghese a Milano si preannuncia in salita.