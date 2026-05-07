Leao non è più considerato incedibile dalla società rossonera che ora fissa il prezzo e valuta l’esclusione dai titolari contro l’Atalanta

Quella che doveva essere la stagione della definitiva consacrazione si sta trasformando nell’ultima annata sportiva di Rafael Leao con la maglia del Milan. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il numero 10 rossonero ha perso lo status di “intoccabile”: il club non solo valuterà eventuali proposte in estate, ma sembra intenzionato a incoraggiare la cessione per dare inizio a un nuovo ciclo tecnico.

Crollo della valutazione e vetrina Mondiale

Nonostante nel contratto del giocatore sia presente una clausola rescissoria monstre da 175 milioni di euro, la realtà dei fatti parla di una quotazione pesantemente svalutata. Il Milan oggi accetterebbe offerte che si aggirano intorno ai 50-60 milioni di euro, una cifra che riflette un rendimento troppo discontinuo. La speranza della dirigenza è che il prossimo Mondiale possa fungere da vetrina per il portoghese, permettendo di attirare acquirenti internazionali pronti a scommettere sul suo talento inespresso.

Allegri e la bocciatura tecnica: verso la panchina con l’Atalanta

Le deludenti prestazioni offerte nelle ultime uscite da titolare hanno spinto Massimiliano Allegri verso una scelta drastica: domenica, nel match decisivo contro l’Atalanta, Leao potrebbe finire in panchina. A pesare non sono tanto gli errori tecnici, quanto la mancanza di foga agonistica e lo scarso spirito di sacrificio mostrato in un momento di crisi nera per la squadra. In questa volata per la Champions League, Allegri pretende garanzie di impegno che, al momento, Christian Pulisic e Santiago Gimenez sembrano offrire con maggiore costanza.

Un addio scritto dopo tre anni di luci e ombre

La separazione tra il Milan e il suo giocatore più rappresentativo appare ormai scontata. Dopo il ko contro il Sassuolo, l’appello di Allegri al senso di responsabilità di ognuno ha segnato un punto di non ritorno: chi non corre e non si sacrifica per il gruppo è fuori dal progetto. Le ultime tre gare di campionato rappresentano dunque l’ultimo atto di una storia d’amore che non ha mai trovato la stabilità necessaria per portare il club sul tetto d’Europa.