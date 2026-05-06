Attacco Milan, numeri negativi: dai gol ai tiri, da Pulisic a Leao. Tutti i dati. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La stagione del Milan sta volgendo al termine, ma il bilancio relativo al reparto avanzato appare tutt’altro che esaltante. Sebbene l’annata fosse iniziata con premesse diverse, il Diavolo si ritrova oggi a fare i conti con una preoccupante anemia realizzativa che rischia di compromettere l’obiettivo minimo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.

Un girone d’andata illusorio

Fin dalle prime battute del campionato, era apparso chiaro che la rosa messa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegr presentasse una lacuna strutturale. Al club meneghino mancavano punte di ruolo capaci di garantire con costanza la doppia cifra. Tuttavia, per tutta la prima parte del torneo, Rafael Leao e Christian Pulisic, avevano mascherato il problema. I gol del numero 10 e dell’11 rossonero avevano infatti sopperito alle mancanze dei centravanti puri.

Il crollo nel nuovo anno

Con l’arrivo del 2024, la musica è cambiata drasticamente. Il calo fisiologico della forma di Leao e Pulisic ha messo a nudo le fragilità della squadra. Sotto la guida di Allegri, i rossoneri sono entrati in una spirale di difficoltà realizzativa che ha fatto scivolare il Diavolo in classifica, mettendo seriamente a repentaglio il quarto posto. Una situazione che dovrà essere attentamente valutata da Igli Tare in vista della prossima sessione estiva.

I numeri della crisi: i dati QSVS

Le statistiche collettive e individuali del Milan sono impietose:

Produzione offensiva: I rossoneri occupano solo il 13° posto in Serie A per tiri complessivi (846) e il 7° per gol attesi (xG) .

I occupano solo il (846) e il . Astinenza degli attaccanti: Il dato più allarmante riguarda i cinque attaccanti in rosa, che sommano complessivamente 722 giorni di digiuno .

Il dato più allarmante riguarda i cinque attaccanti in rosa, che sommano complessivamente . L’inefficacia di Leao: Nonostante il portoghese sia il giocatore del Milan che tenta più volte la conclusione, nella classifica generale del campionato è appena 19°. Inoltre, la sua precisione è carente: è solo quinto in squadra per percentuale di tiri convertiti in gol, superato da difensori o mediani come Strahinja Pavlovic e Adrien Rabiot.