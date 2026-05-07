Kone è il nome che può convincere Allegri: primi ragionamenti interni, il tecnico lo apprezza per la sua fisicità

Kone è il nome nuovo per il centrocampo rossonero della prossima stagione: Allegri lo apprezza. Primi dialoghi interni

Durante i recenti vertici tra lo staff tecnico e la società per pianificare il futuro, è emerso un nome specifico per rinforzare la mediana: Manu Koné. Secondo quanto riferito da Pietro Balzano Prota su MilanVibesIT, il centrocampista della Roma è un profilo che riscontra un gradimento totale da parte di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese vede nel francese l’elemento ideale per aggiungere dinamismo e fisicità al reparto, caratteristiche mancate in diverse fasi di questo 2026.

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Kone e l’ostacolo economico: affare in salita

Nonostante l’apprezzamento dell’allenatore, l’operazione appare estremamente complessa per diversi motivi:

Valutazione elevata : La Roma non è intenzionata a fare sconti, rendendo il costo del cartellino proibitivo per le attuali strategie rossonere.

: La Roma non è intenzionata a fare sconti, rendendo il costo del cartellino proibitivo per le attuali strategie rossonere. Sostenibilità : Come sottolineato da Balzano Prota, l’esborso importante richiesto porta a escludere, al momento, un affondo concreto.

: Come sottolineato da Balzano Prota, l’esborso importante richiesto porta a escludere, al momento, un affondo concreto. Priorità Champions: Senza i ricavi garantiti dall’Europa che conta, ogni investimento di questa portata rimarrà congelato dalla dirigenza.