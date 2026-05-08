Terremoto in dirigenza: arriva l’indiscrezione sul possibile addio di Igli Tare

Il futuro del direttore sportivo rossonero appare sempre più incerto dopo una sola stagione e crescono i dubbi sulla sua riconferma per il prossimo anno

Il finale di stagione del Milan non si preannuncia infuocato solo sul rettangolo di gioco, ma anche all’interno degli uffici di via Aldo Rossi. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira attraverso un post sul proprio profilo X, l’avventura di Igli Tare come direttore sportivo dei rossoneri potrebbe essere già giunta al capolinea dopo una sola annata.

L’ex dirigente della Lazio, arrivato per dare solidità ed esperienza internazionale alla gestione dell’area tecnica, non sarebbe più così certo della riconferma. Il suo futuro è attualmente oggetto di profonde riflessioni da parte della proprietà. Nonostante il lavoro svolto nelle ultime sessioni di mercato, i risultati altalenanti della squadra e alcune divergenze sulle strategie future potrebbero portare a una separazione consensuale al termine del campionato. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club deciderà di dare continuità al progetto tecnico iniziato con il dirigente albanese o se, al contrario, si procederà verso un nuovo ribaltone societario.