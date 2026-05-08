Lewandowski è un’ipotesi lontana: l’età e i costi scoraggiano il Milan. Nkunku va via? Sì, ma solo a 40 milioni di euro

Il club rossonero punta a incassare almeno 40 milioni dalla cessione del francese per finanziare il nuovo colpo richiesto da Massimiliano Allegri

Le manovre di mercato in via Aldo Rossi entrano nel vivo. Secondo quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe incontrato nelle scorse ore il potente agente Pini Zahavi. Al centro del colloquio c’è il futuro di Christopher Nkunku, che appare ormai in uscita dal Diavolo dopo una sola stagione che non ha pienamente convinto l’ambiente. La dirigenza rossonera ha già fissato il prezzo per il talento francese: la speranza è quella di ricevere offerte da almeno 40 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua per evitare minusvalenze e fare cassa.

Questi capitali sono considerati vitali per le strategie future, poiché verrebbero subito reinvestiti sul mercato in entrata. L’obiettivo primario del management milanista è quello di acquistare un nuovo attaccante più utile e funzionale al gioco di Max Allegri, un profilo capace di integrarsi al meglio negli schemi del tecnico livornese per potenziare il reparto offensivo. Durante l’incontro con Zahavi, tuttavia, è emerso inevitabilmente anche il nome di un altro assistito di lusso del procuratore, che sta infiammando i sogni dei tifosi.

Il nodo Lewandowski e le prospettive per l’attacco di Allegri

Il riferimento è a Robert Lewandowski, centravanti polacco attualmente in scadenza di contratto con il Barcellona. Nelle ultime settimane il bomber è stato spesso accostato proprio al Milan, rappresentando una tentazione fortissima per la prossima stagione. Tuttavia, la realtà dei fatti suggerisce estrema cautela per la riuscita dell’affare: «La strada che porta al Diavolo, per età e costi di ingaggio, resta però piuttosto tortuosa». Nonostante l’indiscutibile valore internazionale del giocatore, le richieste salariali e i parametri della carta d’identità rendono l’operazione complessa per le linee guida finanziarie della società.