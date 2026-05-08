Tare via, c’è il nome del sostituto: Allegri non può più restare

In dubbio il futuro di Tare al Milan e la prima mossa del possibile sostituto sarebbe mandare via Allegri

Il nome di Igli Tare al Milan sembrava quello giusto per ripartire. Esperienza, carattere, un modo diretto di lavorare che in società piaceva parecchio. Adesso però qualcosa si è fermato. Non ufficialmente, almeno per ora.

Ma attorno a Tare crescono i dubbi, alimentati da una stagione che aveva fatto sognare qualcosa di importante e che ora rischia di finire in un fallimento. La Champions non è certa ed allora si riflette su quel che potrà essere.

Magari senza Tare perché i vertici del club iniziano a pensare ad una soluzione diversa, come riporta Nicolò Schira sul suo profilo X. Un’indiscrezione che da il là ad una ridda di ipotesi sul possibile successore. E uno dei nomi è di quelli pesanti.

Il Milan potrebbe fiondarsi su Cristiano Giuntoli come possibile uomo per la ripartenza. Un nome che cambia parecchio il quadro. Perché Giuntoli non è un dirigente qualsiasi. Ha un modo preciso di costruire le squadre, entra tanto nelle dinamiche tecniche e soprattutto vuole avere controllo pieno sulle scelte. E questo apre subito un altro discorso.

Tare al posto di Giuntoli: Allegri andrebbe via

Se davvero il Milan decidesse di andare su Giuntoli, diventerebbe difficile immaginare la permanenza di Massimiliano Allegri. Non tanto per questioni tattiche, quanto per rapporti personali. Tra i due non è mai scattata grande sintonia, già ai tempi della Juventus.

Giuntoli sostituto di Tare (Screen Youtube Nato Bianconero) – Milannews24.com

Dentro l’ambiente bianconero più di qualcuno raccontava di visioni diverse sul mercato, sulla gestione dello spogliatoio e anche sul peso delle decisioni. L’immagine della finale di coppa Italia è ancora negli occhi dei tifosi bianconeri ed allora è difficile pensare che i due tornino a lavorare insieme.

Ora è il tempo del campo e di blindare la posizione Champions, poi sarà il momento delle scelte. Tare potrebbe pagare il prezzo di un mercato che non ha rispettato le attese e Giuntoli potrebbe rivelarsi il nome buono per ripartire.

Il punto non è solo chi arriverà. È capire che tipo di Milan nascerà dopo questa decisione. Perché scegliere Giuntoli significherebbe consegnargli parecchio potere tecnico. E a quel punto sarebbe difficile immaginare compromessi sulle altre figure. Compreso Allegri.

Poi nel calcio le cose cambiano in fretta, soprattutto a maggio. Un incontro può riaprire tutto, una trattativa può saltare in una notte. Però il fatto che il nome di Giuntoli potrebbe tornare fuori adesso dice una cosa abbastanza chiara: il Milan valuta anche un futuro senza Allegri.