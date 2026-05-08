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Calciomercato Milan: Alaba proposto ai rossoneri, ma i costi frenano l’operazione! La situazione

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45 minuti ago

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Calciomercato Milan: Alaba proposto a Inter, Milan e Juventus, ma i costi frenano l’operazione! La situazione secondo Fabrizio Romano

Il futuro di David Alaba resta tutto da definire. Il difensore austriaco classe 1992, oggi al Real Madrid, si prepara a vivere il primo Mondiale della sua carriera e, allo stesso tempo, potrebbe lasciare la Casa Blanca al termine della stagione.

L’ex Bayern Monaco, dopo aver vinto tutto tra Germania e Spagna, rappresenta un profilo di grande esperienza internazionale. A 33 anni, può diventare un’occasione a parametro zero per i club alla ricerca di leadership e qualità nel reparto arretrato.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, Alaba sarebbe stato proposto anche a tre big italiane: Milan, Inter e Juventus. Al momento, però, nessuna trattativa sarebbe decollata.

I nerazzurri avrebbero altri obiettivi per la difesa, mentre Milan e Juventus considererebbero l’operazione troppo onerosa dal punto di vista economico, nonostante l’assenza di costo del cartellino.

Il giocatore valuterà nelle prossime settimane le diverse offerte arrivate da club europei e non solo. Per ora, la pista italiana resta sullo sfondo.

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