Goretzka Milan più vicini: si aspetta la qualificazione in Champions dei rossoneri. Segui le ultimissime

Il futuro del Milan passa inevitabilmente dall’Europa che conta. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza di via Aldo Rossi sta pianificando con estrema cura la prossima sessione di trasferimenti, ma ogni mossa resta legata a un filo conduttore imprescindibile: la qualificazione matematica alla Champions League 2026-2027. Raggiungere l’obiettivo stagionale permetterebbe al Diavolo di sbloccare il budget necessario per finalizzare operazioni di altissimo profilo, già intavolate da diversi mesi.

Il colpo a parametro zero: Leon Goretzka

In cima alla lista dei desideri del club meneghino c’è Leon Goretzka. Il mediano teutonico, colonna portante del Bayern Monaco nell’ultimo decennio, si libererà a parametro zero al termine della stagione, rappresentando un’occasione di mercato monumentale.

Igli Tare, Direttore Sportivo dei rossoneri, sta lavorando ai fianchi dell’entourage del calciatore ormai da tempo. L’esperto dirigente albanese, conosciuto per la sua abilità nello scovare talenti e gestire trattative complesse, si è mosso con un anticipo strategico per bruciare la concorrenza dei top club europei. Goretzka, che a 31 anni cerca un’ultima grande sfida in carriera, è considerato il profilo ideale per dare caratura internazionale alla mediana milanista.