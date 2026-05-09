Per il Milan era un ‘bidone’: va al Bayern per oltre 40 milioni

Il Milan si mangia le mani pensando a ciò che non è stato: in rossonero giudicato quasi un ‘bidone’ ora è cercato dal Bayern Monaco

A Milano sembrava perso. Fuori ritmo, fragile mentalmente, quasi spaventato dal pallone nei momenti più pesanti. Ogni partita diventava un esame continuo e col passare dei mesi attorno a lui era cresciuta un’etichetta difficile da togliersi di dosso.

Troppo leggero, troppo discontinuo, troppo poco decisivo per uno pagato così tanto. E dire che il Milan ci aveva creduto davvero all’inizio tanto da pagarlo una cifra discreta. Il campo però, almeno in rossonero, ha raccontato un’altra storia. Un solo anno è bastato per cambiare tutto. Pressione enorme, aspettative ingestibili e quella sensazione costante di essere fuori posto.

Da lì la decisione di cederlo e, quasi immediato, la sensazione di rammarico. Perché lontano da Milano qualcosa si è riacceso. Ha ritrovato libertà, fiducia e soprattutto continuità. È stato bravo a ritagliarsi un ruolo diverso e da oggetto misterioso è tornato a essere un giocatore capace di spostare le partite. Così tanto che il Bayern Monaco sta pensando a lui per la prossima stagione.

De Ketelaere rimpianto Milan: ora lo vuole il Bayern

È Charles De Ketelaere, l’ex ‘bidone’ rossonero entrato nel mirino dei campioni di Germania. Secondo quanto riportato da Fichajes, il Bayern Monaco starebbe seguendo con attenzione il belga per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

De Ketelaere nel mirino del Bayern (Instagram Charles De Ketelaere) – Milannews24.com

Un profilo che piacerebbe parecchio a Vincent Kompany, alla ricerca di giocatori tecnici ma anche duttili tatticamente. Non si parlerebbe ancora di una trattativa avanzata, almeno per ora. Però il nome è di quelli che stuzzicano i dirigenti del club tedesco.

E il dato economico racconta bene quanto sia cambiata la percezione attorno al giocatore: si ragionerebbe su cifre superiori ai 40 milioni di euro. Una rivalutazione enorme se si pensa a come era finita col Milan appena due stagioni fa.

Il Bayern starebbe cercando un giocatore capace di muoversi tra le linee, creare superiorità e occupare più zone offensive senza dare punti di riferimento. De Ketelaere piace proprio per questo. Può fare il trequartista, la seconda punta, persino partire largo se serve. E in Germania sono convinti che abbia ancora margini importanti.

La cosa curiosa è che in Italia il giudizio su di lui resta ancora abbastanza spaccato. A Bergamo ha fatto bene, a tratti molto bene, però c’è ancora chi continua a guardarlo attraverso quei mesi complicati al Milan.

Ed è normale fino a un certo punto. Perché quando un giocatore fallisce in una piazza così pesante, quell’immagine rischia di restargli addosso per anni. Intanto il Bayern osserva. Kompany starebbe spingendo per profili più tecnici e dinamici rispetto al recente passato e De Ketelaere avrebbe caratteristiche molto vicine a quello che cerca il nuovo progetto tedesco.

Poi il mercato cambia in fretta. Oggi è un interesse, domani magari no. Però il fatto che uno dei club più grandi d’Europa stia pensando davvero a un giocatore che al Milan sembrava finito racconta parecchio anche di quanto il calcio sappia cambiare direzione nel giro di poco tempo.