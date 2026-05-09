Leao e il gelo sul rinnovo: il Milan apre alla cessione? Lo scenario in vista dell’estate

Leao potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione: discorso sul rinnovo completamente fermo. Le ultime

Il futuro di Rafael Leão in rossonero non è mai stato così in bilico. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto ai microfoni di Fabrizio Romano, il rendimento altalenante del portoghese ha alimentato seri dubbi all’interno della dirigenza e dell’area sportiva del Milan.

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Nonostante i tentativi del club di stimolare il giocatore attraverso attestati di stima e fiducia, la situazione sembra essere arrivata a un punto di stallo preoccupante.

PAROLE – «Il rendimento altalenante di Leao ha insinuato alcuni dubbi all’interno della società e della parte sportiva del Milan. Da inizio anno il club sta valutando e cercando di dare una leggere spinta in più verso l’alto a Rafael Leao di fiducia e di stima, cercando di lavorare su un possibile rinnovo non tanto legato a un aumento di stipendio quanto a un allungamento del contratto. Il suo accordo scade nel 2028 ma con la primavera e le sue prestazioni, tutta questa situazione si è raffreddata moltissimo: adesso la situazione è ferma. Qualora dovesse arrivare una proposta in estate, il Milan la valuterebbe esattamente come per qualsiasi altro giocatore. Leao alla cifra giusta può partire e anche lui deve capire se il suo ciclo al Milan è finito e se a livello di motivazioni è pronto a dare di più alla maglia rossonera. Il Milan valuterà offerte per Leao che sicuramente non è incedibile».