Sirene inglesi per Pavlovic: la Premier prova a convicere il difensore del Milan. Ecco quali sono le opzioni!

Sirene inglesi per Pavlovic: dalla Premier due club provano a convicere il difensore serbo del Milan. Ecco quali sono le opzioni!

Strahinja Pavlovic si è confermato uno dei punti fermi del Milan in questa stagione. Anche nel momento più complicato della squadra di Massimiliano Allegri, il difensore serbo ha continuato a offrire prestazioni di alto livello, distinguendosi per intensità, aggressività e spirito competitivo.

Alla sua seconda annata in rossonero, Pavlovic è diventato uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi, soprattutto per l’atteggiamento sempre combattivo e per la capacità di non tirarsi mai indietro nei duelli.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il rendimento del centrale ha attirato l’attenzione della Premier League. In particolare, il Crystal Palace avrebbe già preso informazioni su una possibile trattativa. Anche il Manchester United avrebbe manifestato interesse per il difensore.

Il Milan, però, non ha intenzione di privarsi di Pavlovic, considerato un elemento importante della rosa presente e futura. La situazione potrebbe cambiare soltanto davanti a scenari particolarmente negativi, come una mancata qualificazione alla prossima Champions League, che obbligherebbe il club a rivedere alcune strategie economiche e tecniche.

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