Pavlovic, il muro invalicabile: numeri da urlo del serbo in Milan Juve

Pavlovic è stato uno dei migliori in campo nella sfida di ieri sera contro la Juve: i numeri del difensore serbo non mentono

Il posticipo di San Siro tra Milan e Juventus, conclusosi sullo 0-0, ha consegnato agli annali una prestazione difensiva di altissimo livello da parte di Strahinja Pavlovic. Il centrale serbo, schierato da Massimiliano Allegri nel terzetto arretrato accanto a Tomori e Gabbia, è stato eletto da molte testate come uno dei migliori in campo, agendo da vero “ultimo baluardo” contro le incursioni bianconere.

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Pavlovic e i numeri del dominio: tutti i dati del match contro la Juve

Le statistiche riflettono un dominio fisico e tecnico quasi assoluto nell’area rossonera. Di seguito il dettaglio completo della sua partita:

Contributo Offensivo e Partecipazione:

Gol / Assists : 0 / 0

: 0 / 0 Assist previsti (xA) : 0.02

: 0.02 Tocchi totali : 54

: 54 Passaggi chiave : 1

: 1 Cross (precisi) : 0 (0)

: 0 (0) Dribbling (riusciti) : 1 (1)

: 1 (1) Palle perse: 5

Fase Difensiva (Il fortino rossonero):

Contributi difensivi totali : 8

: 8 Contrasti (vinti) : 4 (3)

: 4 (3) Intercetti : 0

: 0 Chiusure difensive : 3

: 3 Tiri respinti : 1

: 1 Recuperi : 3

: 3 Duelli a terra (vinti) : 7 (5)

: 7 (5) Duelli aerei (vinti) : 3 (1)

: 3 (1) Dribbling subiti: 1

Distribuzione e Costruzione:

Passaggi precisi : 39/43 ( 91% )

: 39/43 ( ) Passaggi metà campo avversaria : 13/14 ( 93% )

: 13/14 ( ) Passaggi propria metà campo : 26/29 ( 90% )

: 26/29 ( ) Lanci lunghi (precisi): 1/3 (33%)

Mobilità e Trasporto Palla:

Distanza totale trasporto : 129.9 m

: 129.9 m Corse effettuate : 13

: 13 Trasporti progressivi : 2

: 2 Progressione totale : 99.9 m

: 99.9 m Distanza progressiva trasporto : 44.9 m

: 44.9 m Portata progressiva più lunga: 22.5 m

La precisione chirurgica nei passaggi (91%) e la capacità di vincere la maggior parte dei duelli a terra sottolineano come Pavlovic non sia solo un difensore fisico, ma un elemento fondamentale per la pulizia della manovra di Allegri.