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Pavlovic, il muro invalicabile: numeri da urlo del serbo in Milan Juve

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1 ora ago

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Pavlovic

Pavlovic è stato uno dei migliori in campo nella sfida di ieri sera contro la Juve: i numeri del difensore serbo non mentono

Il posticipo di San Siro tra Milan e Juventus, conclusosi sullo 0-0, ha consegnato agli annali una prestazione difensiva di altissimo livello da parte di Strahinja Pavlovic. Il centrale serbo, schierato da Massimiliano Allegri nel terzetto arretrato accanto a Tomori e Gabbia, è stato eletto da molte testate come uno dei migliori in campo, agendo da vero “ultimo baluardo” contro le incursioni bianconere.

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Pavlovic e i numeri del dominio: tutti i dati del match contro la Juve

Le statistiche riflettono un dominio fisico e tecnico quasi assoluto nell’area rossonera. Di seguito il dettaglio completo della sua partita:

Contributo Offensivo e Partecipazione:

  • Gol / Assists: 0 / 0
  • Assist previsti (xA): 0.02
  • Tocchi totali: 54
  • Passaggi chiave: 1
  • Cross (precisi): 0 (0)
  • Dribbling (riusciti): 1 (1)
  • Palle perse: 5

Fase Difensiva (Il fortino rossonero):

  • Contributi difensivi totali: 8
  • Contrasti (vinti): 4 (3)
  • Intercetti: 0
  • Chiusure difensive: 3
  • Tiri respinti: 1
  • Recuperi: 3
  • Duelli a terra (vinti): 7 (5)
  • Duelli aerei (vinti): 3 (1)
  • Dribbling subiti: 1

Distribuzione e Costruzione:

  • Passaggi precisi: 39/43 (91%)
  • Passaggi metà campo avversaria: 13/14 (93%)
  • Passaggi propria metà campo: 26/29 (90%)
  • Lanci lunghi (precisi): 1/3 (33%)

Mobilità e Trasporto Palla:

  • Distanza totale trasporto: 129.9 m
  • Corse effettuate: 13
  • Trasporti progressivi: 2
  • Progressione totale: 99.9 m
  • Distanza progressiva trasporto: 44.9 m
  • Portata progressiva più lunga: 22.5 m

La precisione chirurgica nei passaggi (91%) e la capacità di vincere la maggior parte dei duelli a terra sottolineano come Pavlovic non sia solo un difensore fisico, ma un elemento fondamentale per la pulizia della manovra di Allegri.

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