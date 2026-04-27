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Pavlovic, il muro invalicabile: numeri da urlo del serbo in Milan Juve
Pavlovic è stato uno dei migliori in campo nella sfida di ieri sera contro la Juve: i numeri del difensore serbo non mentono
Il posticipo di San Siro tra Milan e Juventus, conclusosi sullo 0-0, ha consegnato agli annali una prestazione difensiva di altissimo livello da parte di Strahinja Pavlovic. Il centrale serbo, schierato da Massimiliano Allegri nel terzetto arretrato accanto a Tomori e Gabbia, è stato eletto da molte testate come uno dei migliori in campo, agendo da vero “ultimo baluardo” contro le incursioni bianconere.
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Pavlovic e i numeri del dominio: tutti i dati del match contro la Juve
Le statistiche riflettono un dominio fisico e tecnico quasi assoluto nell’area rossonera. Di seguito il dettaglio completo della sua partita:
Contributo Offensivo e Partecipazione:
- Gol / Assists: 0 / 0
- Assist previsti (xA): 0.02
- Tocchi totali: 54
- Passaggi chiave: 1
- Cross (precisi): 0 (0)
- Dribbling (riusciti): 1 (1)
- Palle perse: 5
Fase Difensiva (Il fortino rossonero):
- Contributi difensivi totali: 8
- Contrasti (vinti): 4 (3)
- Intercetti: 0
- Chiusure difensive: 3
- Tiri respinti: 1
- Recuperi: 3
- Duelli a terra (vinti): 7 (5)
- Duelli aerei (vinti): 3 (1)
- Dribbling subiti: 1
Distribuzione e Costruzione:
- Passaggi precisi: 39/43 (91%)
- Passaggi metà campo avversaria: 13/14 (93%)
- Passaggi propria metà campo: 26/29 (90%)
- Lanci lunghi (precisi): 1/3 (33%)
Mobilità e Trasporto Palla:
- Distanza totale trasporto: 129.9 m
- Corse effettuate: 13
- Trasporti progressivi: 2
- Progressione totale: 99.9 m
- Distanza progressiva trasporto: 44.9 m
- Portata progressiva più lunga: 22.5 m
La precisione chirurgica nei passaggi (91%) e la capacità di vincere la maggior parte dei duelli a terra sottolineano come Pavlovic non sia solo un difensore fisico, ma un elemento fondamentale per la pulizia della manovra di Allegri.
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