Lewandowski tra Milan e Juventus: i rossoneri riflettono, i bianconeri frenano

Calciomercato Milan, il nome di Lewandowski divide la dirigenza rossonera: i rossoneri riflettono. Ultime

Il futuro di Robert Lewandowski continua ad animare il mercato europeo degli attaccanti. L’attaccante del FC Barcelona è in scadenza il 30 giugno 2026 e, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il suo agente Pini Zahavi nelle ultime settimane avrebbe incontrato sia il Milan che la Juventus per sondare possibili opportunità in vista della prossima stagione.

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Sul fronte bianconero, però, non sarebbero arrivate aperture concrete. La Juventus avrebbe infatti frenato davanti ai costi elevati dell’operazione, tra ingaggio e commissioni, soprattutto senza la certezza della qualificazione alla prossima Champions League.

Diversa la situazione in casa Milan, dove il profilo del bomber polacco continua a dividere la dirigenza. Da una parte c’è chi considera Lewandowski un colpo di enorme esperienza e prestigio internazionale, capace di garantire gol, leadership e importanti ritorni commerciali. Dall’altra, invece, restano forti i dubbi legati all’età del giocatore e ai costi complessivi dell’affare, considerati molto elevati per i parametri rossoneri.

Intanto il Milan continua a monitorare anche altre piste offensive, con nomi come Vlahovic, Nicolas Jackson e Darwin Nunez tra i profili valutati per rinforzare l’attacco.