Leao e Milan ai ferri corti: futuro incerto per il numero 10 rossonero. Gli scenari tra Serie A ed estero

Leao, dalla panchina sfiorata al mercato: stagione in salita per il portoghese. Gli scenari in vista della prossima estate

Che qualcosa si sia incrinato tra Rafael Leao e il Milan non lo racconta solo la possibile esclusione dalla sfida contro l’Atalanta, una gara chiave per la corsa alla Champions League. L’assenza di Pulisic ha infatti cambiato i piani di Allegri, che inizialmente non aveva inserito il portoghese tra i titolari, segnale di una stagione complicata e altalenante per il numero 10.

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Tra rendimento incostante e futuro in bilico

L’annata di Leao è partita tra aspettative alte e buone premesse, ma si è progressivamente spenta tra problemi fisici, prestazioni discontinue e le crescenti critiche di San Siro. Un contesto che ha raffreddato anche il rapporto con l’ambiente rossonero.

Sul fronte mercato, il Milan resta aperto a valutare offerte: il contratto fino al 2028 e la clausola da 175 milioni blindano formalmente il giocatore, ma il club potrebbe accettare circa 60 milioni, soprattutto dall’estero. Al momento, però, non ci sono proposte concrete, anche se l’interesse di club come Al-Hilal e alcune piste italiane restano sullo sfondo.

Napoli e Roma seguono da tempo il giocatore su indicazione di Giovanni Manna, mentre si è ipotizzato anche un possibile interesse dell’Inter, scenario che accenderebbe ulteriormente il mercato e i rapporti tra le due milanesi.