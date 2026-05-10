Milan Femminile Parma, finisce 3-1 per le rossonere: ma la vittoria non basta per l’Europa

Milan Femminile Parma, finisce 3-1 per le rossonere: a segno Arrigoni e Grimshaw con una doppietta per la squadra di Bakker, ma non sarà Europa

Il Milan Femminile saluta la PUMA House of Football nel migliore dei modi, battendo il Parma per 3-1 nella penultima giornata della Serie A 2025/26. Una vittoria importante per le rossonere, che tornano al successo e salgono momentaneamente al quinto posto in classifica, in attesa del completamento del turno, ma che non basta per proseguire il sogno europeo delle squadra di Bakker, attualmente a -4 dal terzo posto con una sola gara da disputare.

È stata una giornata speciale anche per il dettaglio delle maglie, con i nomi delle madri sulle spalle. In una domenica milanese piovosa, la squadra rossonera ha saputo crescere alla distanza, lasciandosi alle spalle un primo tempo complicato e dominando soprattutto nella ripresa.

La cronaca di Milan Femminile Parma

La partita si accende subito. Dopo alcuni tentativi iniziali, il Milan passa al 14’ con Arrigoni, brava a trovare il gol dell’1-0 con un destro potente dal limite, deviato da Ambrosi. Il Parma però reagisce e al 20’ trova un pareggio spettacolare con Uffren, a segno da centrocampo con un mancino imprendibile per Giuliani.

Le rossonere provano a riportarsi avanti già nel primo tempo con Stokić, Mascarello e Soffia, ma il risultato resta sull’1-1 fino all’intervallo.

Nel secondo tempo il Milan cambia ritmo e prende in mano la partita. Dopo una grande occasione per Grimshaw al 48’ e un tentativo pericoloso di Kyvåg, il gol del vantaggio arriva al 66’: la capitana scozzese ribadisce in rete il diagonale di Koivisto e firma il 2-1.

Nel finale le rossonere continuano ad attaccare e trovano anche il tris al 90’, ancora con Grimshaw, che di testa chiude i conti dopo una respinta di Copetti su tiro di Kyvåg.

Il Milan chiuderà ora il proprio campionato nel prossimo fine settimana sul campo della Ternana Women, con la consapevolezza di aver salutato il pubblico di casa con una prova di carattere.

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