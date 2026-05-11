Il Napoli si fionda su Leao? La verità di Romano: «Oggi non c’è nulla, ma il futuro è un rebus»

Fabrizio Romano frena i rumors sull’attaccante portoghese e analizza la delicata situazione interna dei due club

Calciomercato Milan news: c’è una notizia che sta circolando sempre più insistentemente. Il futuro di Rafael Leao continua a essere al centro delle cronache sportive, specialmente dopo le ultime indiscrezioni che lo vedrebbero nel mirino del Napoli. La stagione del portoghese al Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri, è stata caratterizzata da alti e bassi, alimentando dubbi sulla sua permanenza a Milanello. In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha voluto fare chiarezza sulla reale fattibilità di questa operazione, sottolineando come la priorità dei club sia attualmente rivolta alla riorganizzazione interna.

«Nelle ultime ore è circolata un’indiscrezione sul possibile interesse del Napoli per Rafael Leao. Che il Napoli possa cercare un attacante esterno è una possibilità, ma in questo momento fare nomi di obiettivi quando non si sa come ds resta o meno Manna, se come tecnico resta o meno Conte. E’ un momento in cui il Napoli deve pensare alla sua organizzazione interna prima di pensare al mercato», ha spiegato Romano. Secondo il giornalista, il club di De Laurentiis deve prima sciogliere i nodi legati al destino di Antonio Conte e della dirigenza prima di affondare il colpo su obiettivi così onerosi.

Un’estate di cambiamenti tra Milano e Napoli

Nonostante il fascino della suggestione, la realtà dei fatti parla di una trattativa ancora inesistente. Romano ha poi proseguito la sua analisi includendo il delicato momento societario rossonero: «Oggi tra Leao e il Napoli non c’è nulla. Che il portoghese possa lasciare il Milan in estate è uno scenario che non posso escludere perchè sarà un’estate di cambiamenti al Milan sia a livello dirigenziale che di giocatori. Ma oggi il discorso Leao-Napoli non mi risulta, per il momento lasciamo questo discorso da parte».

Queste parole confermano che il Milan si prepara a una rivoluzione profonda. Con le posizioni di Furlani e della proprietà di Cardinale sempre sotto osservazione, il sacrificio di un big come Leao non è più un tabù, specie se dovesse arrivare un’offerta congrua. Tuttavia, per il momento, il passaggio all’ombra del Vesuvio resta una semplice ipotesi di scuola, destinata a essere approfondita solo quando i quadri dirigenziali di entrambi i club saranno finalmente definiti.