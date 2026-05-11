Settore Giovanile Milan, weekend non brillante per i rossoneri: l’Under 16 cade a Pescara, l’Under 15 passa a fatica

Settore Giovanile Milan, settimana senza vittorie per le Under rossonere: Parolo chiamato alla rimonta, Cresta avanza a fatica e incrocia la Juventus. Le ultimissime

Dopo il passaggio del turno agevole per l’Under 16 non è stato un weekend particolarmente brillante per il Settore Giovanile Milan, che ha visto una sconfitta e un pareggio nelle due gare disputate. Ecco di seguito i risultati e tutte le informazioni riguardanti il Settore Giovanile Milan. Il Milan Under 16 di Parolo è caduto per 2-1 in trasferta a Pescara, nell’andata dei quarti di finale.

Un risultato che costringe i rossoneri ad una vittoria con almeno un gol di scarto per ottenere i supplementari dove in caso passerebbero il turno in virtù del miglior piazzamento ai gironi, oppure a vincere con almeno due reti di distacco per scongiurare il prolungamento della partita.

E’ andata meglio all’Under 15 di Cresta, seppur senza eccellere, i rossoneri hanno eliminato l’Udinese. Decisivi due pareggi, all’andata per 1-1 e al ritorno per 0-0. Anche in questo caso, visto l’equilibrio, il regolamento favorisce chi si è meglio piazzato. Il Milan Under 15 incrocerà la Juventus ai quarti di finale: andata a Vinovo, ritorno in Lombardia. In palio il pass per le semifinali.