Contatto con Vlahovic, svolta improvvisa: cambia tutto

Svolta sul futuro di Dusan Vlahovic: il contatto apre ad un nuovo scenario, cambia tutto anche per Juve e Milan

Dusan Vlahovic resta uno dei nodi più grossi che la Juventus dovrà sciogliere nelle prossime settimane. E forse ormai non ha più senso nemmeno girarci troppo attorno. La Juve continua a ragionare sul rinnovo, ma il nodo economico pesa eccome.

L’ingaggio del serbo cresce ancora e più passa il tempo e più l’addio diventa lo scenario più concreto. Anche perché intorno al serbo qualcosa si sta iniziando a muovere e non soltanto in Italia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il padre di Vlahovic avrebbe avuto un primo contatto con il Bayern Monaco. Nulla di avanzato, almeno per ora. Più che altro una presa di informazioni iniziale, legata anche ai dubbi del club tedesco sul futuro di Harry Kane.

Il Bayern vuole capire se esistano margini per un eventuale rinnovo dell’inglese oppure se sia il caso di iniziare a guardarsi attorno. E il nome di Vlahovic piace parecchio.

Bayern alla finestra, il Milan osserva senza muoversi

Nulla di decisivo, perché la situazione è ancora molto aperta. Però il semplice fatto che attorno a Vlahovic inizino a comparire club di quel livello cambia parecchio anche il contesto juventino. Perché fino a poche settimane fa sembrava che il rinnovo fosse quasi una formalità, oggi invece le cose sono totalmente cambiato.

Il Bayern si è mosso per Vlahovic (Instagram Dusan Vlahovic) – Milannews24.com

Il Bayern fa gola al calciatore e non potrebbe essere altrimenti. Sullo sfondo resta sempre il Milan. Vlahovic piace per età e caratteristiche. In rossonero vedono in lui un centravanti che in Serie A può ancora fare la differenza, soprattutto dentro un contesto tecnico più stabile.

Il problema è che oggi il Milan non può davvero affondare il colpo. Dentro la società c’è ancora parecchia incertezza. Prima bisognerà capire chi guiderà il progetto tecnico, se resteranno Allegri e Tare, quali saranno le scelte dirigenziali definitive e soprattutto quanto budget reale verrà destinato al mercato estivo, con o senza Champions.

In una situazione del genere anche solo pensare al futuro diventa complicato perché il presente richiede la massima attenzione per evitare di trasformare la stagione in un fallimento. Serve tempo, soltanto che con il passare dei giorni il tempo viene meno.

Qualcosa su Vlahovic si è mosso davvero e quando il Bayern Monaco inizia anche solo a informarsi, difficilmente resta una semplice curiosità destinata a sparire nel giro di pochi giorni.