Guirassy verso l’addio al Dortmund: c’è anche il Milan tra le squadre interessate all’attaccante!

Guirassy verso l’addio al Borussia Dortmund: il suo nome può accendere il calciomercato del Milan che è tra le squadre interessate all’attaccante!

Il futuro di Serhou Guirassy potrebbe presto prendere una nuova direzione, con il centravanti guineano che ha espresso la volontà di lasciare il Borussia Dortmund al termine della stagione. Come riportato da Sky Sport DE, Guirassy, che in questa stagione ha segnato 16 gol nel campionato tedesco, ha comunicato alla società la sua intenzione di affrontare una nuova sfida, arrivato ormai al culmine della sua carriera.

Il giocatore, che ha collezionato 59 gol in 95 partite con il Dortmund nelle ultime due stagioni, è un nome che circola da tempo tra gli obiettivi del Milan. Il club rossonero ha già mostrato interesse per il guineano in passato, ai tempi del suo trasferimento al Rennes, ma senza mai concretizzare una vera trattativa. Ora, con Guirassy pronto a cambiare squadra, il Milan sembra essere uno dei club interessati a fare un tentativo per portarlo a San Siro.

Guirassy ha un contratto con il Borussia Dortmund fino al 2028, e la società tedesca non è intenzionata a cederlo a meno di offerte molto allettanti. Attualmente, il giocatore è protetto da una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, valida però solo per 7 club europei: Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United e Arsenal. Tuttavia, nessuna di queste squadre ha mostrato interesse concreto per il giocatore al momento.

A competere per Guirassy ci sono anche Tottenham e Fenerbahce, che insieme al Milan dovranno avviare trattative direttamente con il Dortmund. Con l’attaccante che cerca un nuovo capitolo nella sua carriera, l’estate potrebbe portare nuovi sviluppi su questa trattativa che il Milan non mancherà di monitorare da vicino.

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