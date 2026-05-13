Leao via dal Milan: Theo Hernandez chiama l’attaccante portoghese, ma il sogno resta la Premier League

Leao sempre più vicino all’addio al Milan: Theo Hernandez chiama l’attaccante portoghese in Arabia Saudito, ma il suo sogno resta la Premier League

Rafael Leao è oggi uno dei simboli della crisi del Milan. Il talento portoghese, decisivo negli anni passati con accelerazioni, gol e giocate di qualità, sta vivendo una fase molto complicata. Le critiche aumentano settimana dopo settimana e anche San Siro, un tempo innamorato del suo numero 10, ha iniziato a contestarlo apertamente.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ultima prestazione negativa contro l’Atalanta ha confermato il momento difficile dell’attaccante rossonero. Errori sotto porta, sostituzione tra i fischi e una sensazione generale di sfiducia hanno alimentato nuove riflessioni sul suo futuro.

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Problema che non riguarda soltanto i numeri offensivi, ma anche la continuità e l’equilibrio della squadra. Con Leao in campo, il Milan conserva imprevedibilità, ma spesso fatica a mantenere compattezza e solidità difensiva.

La crisi rossonera ha amplificato le sue difficoltà. Nel momento più delicato della stagione, il portoghese non è riuscito a trascinare la squadra, contribuendo al clima di contestazione attorno al gruppo.

Leao Milan, futuro tra Arabia e Premier

Il Corriere dello Sport riferisce di sirene arabe per Leao. L’Al Hilal, club in cui gioca Theo Hernandez e allenato da Simone Inzaghi, potrebbe essere una delle piste da monitorare. Al momento, però, il portoghese non vorrebbe lasciare il calcio europeo e preferirebbe eventualmente una nuova esperienza in Premier League.

Contro il Cagliari, vista l’assenza nella trasferta di Marassi contro il Genoa per squalifica, Leao avrà un’ultima occasione per raggiungere la doppia cifra in campionato. È fermo a 9 gol in Serie A e non segna dal 1° marzo contro la Cremonese.