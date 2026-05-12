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Milan nei guai dopo le decisioni del Giudice Sportivo: Leao, Estupinan e Saelemaekers squalificati
Milan decimato in vista della gara della prossima giornata contro il Genoa: il Giudice Sportivo squalifica Leao, Estupinan e Saelemaekers
Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha ufficializzato i provvedimenti disciplinari relativi all’ultima giornata di Serie A, e per il Milan arrivano notizie pesanti in vista della prossima sfida di campionato.
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Leão, Estupiñán e Saelemaekers fermati per un turno
La squadra rossonera sarà infatti costretta a rinunciare a ben tre giocatori importanti. Sono stati squalificati per una giornata Rafael Leão, Pervis Estupiñán e Alexis Saelemaekers, tutti fermati per recidività in ammonizione. Un’assenza multipla che rischia di complicare ulteriormente i piani di Massimiliano Allegri, già alle prese con un momento delicato della stagione.
Le sanzioni arrivano in un periodo particolarmente complicato per il Milan, reduce da risultati altalenanti e chiamato a difendere il proprio piazzamento nelle zone alte della classifica. La contemporanea indisponibilità di tre elementi chiave limita sensibilmente le opzioni dell’allenatore soprattutto sulle corsie offensive ed esterne.
Nel comunicato del Giudice Sportivo viene inoltre segnalato anche l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei tifosi rossoneri. In questo caso, però, non sono stati adottati provvedimenti nei confronti del club grazie alle attenuanti previste dal regolamento federale.