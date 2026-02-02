Settore Giovanile Milan, doppietta per Under 15 e 16, la 17 guadagna solo un punto a Cagliari: il recap del weekend

Settore Giovanile Milan, Parolo torna alla vittoria dopo la sconfitta di Cremona: i risultati del primo weekend di febbraio per i giovani rossoneri e la situazione in classifica aggiornata. Le ultime

Buona la prima per il Settore Giovanile Milan nel primissimo weekend di febbraio, 2 under su 3 infatti hanno portato a casa il massimo della posta in palio dopo la pausa per le nazionali. Ecco nello specifico i risultati dei rossoneri, più la situazione in classifica aggiornata per Under 15, 16 e 17. Vittorie senza subire gol per U15 e 16, le squadre di Cresta e Parolo hanno battuto rispettivamente 3-0 e 1-0 il Mantova in casa. Vittoria importante per ripartire dopo lo stop contro la Cremonese per i classe 2010 di Parolo. Di seguito la situazione in classifica. Il Milan Under 15 guida in vetta con 34 punti, distante a meno uno l’Atalanta e a meno 7 l’Inter.

Torna alla vittoria l’U16 di Parolo, i 3 punti consentono di ripartire forte e prendersi il primo posto in classifica che recita: Milan a 38, Inter a 35, Atalanta a 32. Un abisso dall’Udinese quarta a quota 21. Passi in avanti invece per il Milan Under 17 di Baldo, la squadra dei classe 2009 ha strappato un punto su un campo ostico e difficile, a Cagliari il risultato finale è di 1-1. I rossoneri sono dunque quarti nel girone B (28 punti) guidato sempre dall’infermabile Verona che guarda tutti dall’alto fronte dei 38 punti raccolti in campo.