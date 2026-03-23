Settore Giovanile Milan, doppia vittoria casalinga contro il Sudtirol: esultano Cresta e Parolo. I risultati aggiornati, le ultime

Settore Giovanile Milan, 2 su 2 nel weekend rossonero e playoff in piena scioltezza: Cresta e Parolo volano alti. I risultati delle partite e la situazione in classifica dopo la 23esima giornata

Continua il momento esaltante per il Settore Giovanile Milan che nell’ultimo weekend di campionato ha visto entrambe le Under (15 e 16) vincere le rispettive gare valide per la 23esima giornata di campionato. Ecco di seguito i risultati e la situazione in classifica aggiornata. L’Under 15 di mister Cresta ha battuto 3-1 in casa il Sudtirol, i ragazzi del 2011 volano primi nel girone a quota 50 punti: la qualificazione al prossimo turno è già acquisita.

Vittoria anche per Parolo, che sempre in casa ha la meglio sul Sudtirol per 4-1. Il Milan Under 16 resta all’apice del girone B, 51 punti e oltre 20 di distacco dalla zona playoff. stagione davvero sensazionale sin qui. Turno di pausa invece per i ragazzi di Baldo (U17) che dopo la sosta dedicata alle Nazionali riprenderanno dalla gara interna col Monza. La notizia della settimana è che nessun rossonero è stato convocato nell’Italia Under 17 che disputerà la seconda fase di qualificazione agli Europei a fine marzo.