Settore Giovanile Milan, una vittoria e un pareggio consentono di blindare il primo posto in classifica. Le ultime

Settore Giovanile Milan, Cresta vince ancora e Parolo pareggia col Verona: riposo per l’Under 17 di Baldo. I risultati e la classifica aggiornata dopo la 22esima giornata

Un weekend positivo quello del Settore Giovanile Milan che porta a casa 1 vittoria e un pareggio in 2 gare fra Under 15 e 16. Ecco di seguito i risultati e la situazione in classifica aggiornata dopo la 22esima giornata di campionato. L’Under 15 di mister Cresta ha battuto anche il Verona in trasferta per 1-0, una vittoria importante per mantenere il vantaggio sull’Atalanta: 47 sono i punti dei rossoneri, sempre più lanciati vero la vittoria del girone B.

Un pareggio esterno invece per l’Under 16 di Marco Parolo che a Verona non va oltre l’1-1. Il punto conquistato su un campo comunque ostico permette di restare al primo posto ma le inseguitrici sono più che mai agguerrite: Inter e Atalanta non perdono terreno. Un turno di riposo per l’Under 17 di mister Baldo che dopo la sosta riprenderà dalla gara contro il Monza, fondamentale per tenere il passo