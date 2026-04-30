Reijnders torna al Milan: la clamorosa indiscrezione di mercato

Tijjani Reijnders sembra in uscita dal Manchester City e si parla anche di un clamoroso ritorno al Milan

È stata la cessione che ha finanziato il mercato del Milan la scorsa estate, ma tra il Manchester City e Tijjani Reijnders non è scoccata la scintilla.

Dopo un inizio incoraggiante, il centrocampista olandese ha finito per trovare sempre meno spazio nelle rotazione di Guardiola, fino ad essere uno dei sacrificabili nella prossima sessione di calciomercato.

Acquistato per 60 milioni di euro, il 27enne sta vivendo forse il suo momento peggiore in Premier League: fuori dai titolari in campionato dallo scorso 24 gennaio, ha collezionato sei panchine nelle ultime dieci partite, entrando in campo soltanto per 65 minuti complessivi.

Negli ultimi tre incontri del City non ha visto il terreno di gioco ed allora il dubbio sul suo futuro diventa certezza: dovesse restare Guardiola, difficilmente Tijjani Reijnders restare a Mancherster. Ecco perché si parla di un possibile ritorno in Serie A e tra i club interessati ci sarebbe anche il Milan.

Ritorno al Milan per Reijnders: cosa c’è di vero

A riferirlo è il giornalista esperto di mercato Ekrem Konur che racconta della possibilità che il centrocampista olandese faccia ritorno in rossonero.

Anche Juve e Napoli su Reijnders (Instagram Tijjani Reijnders) – Milannews24.com

Un’idea che, conti alla mano, appare complicata da realizzazione: ceduto per poco meno di 60 milioni di euro appena 12 anni fa, oltre al cartellino Reijnders ha ora anche un ingaggio elevato per i parametri del Milan.

Affare difficile, magari da ultimi giorni di mercato e con una formula particolare: il classico prestito con diritto di riscatto con il quale vicino al gong si chiudono gli affari più complicati per i calciatori fuori dai piani tecnici.

Il tutto ovviamente sempre che prima non arrivi una squadra capace di soddisfare le richieste economiche di club e calciatore. Possibile l’inserimento di qualche inglese, mentre lo stesso Konur parla di un interessamento di altre due società italiane: Juventus e Napoli.

Entrambe alla ricerca di centrocampisti di qualità, potrebbero provare a riportare Reijnders in Italia anche se per loro vale lo stesso ragionamento del Milan: i costi rendono l’affare complicato.

Il nome dell’olandese è comunque da seguire e potrebbe rivelarsi come un’opportunità per le big italiane nel prossimo calciomercato. Al City con Guardiola per lui non sembra esserci spazio ed allora occhio alla Serie A dove il 27enne ha dimostrato di poter fare la differenza. Al giusto prezzo, ovviamente.