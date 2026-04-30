Mercato Milan, Allegri punta Ismael Koné, ma c’è la concorrenza dell’Inter. Moretto spiega la situazione

Mercato Milan: fari puntati sul gioiello del Sassuolo, ma bisogna battere la concorrenza dell’Inter

In casa rossonera si lavora già per il futuro e il nome nuovo per la mediana arriva direttamente dalla Serie A. Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo alla sua prima stagione in Italia, è diventato uno degli obiettivi sensibili per il prossimo mercato. Con un rendimento d’alto livello caratterizzato da 6 gol in 31 partite, il canadese classe 2002 ha attirato l’attenzione della dirigenza grazie a un mix perfetto di strapotere fisico e capacità di inserimento, doti che mancano attualmente nello scacchiere tattico del Diavolo.

L’esperto di trasferimenti Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione, confermando come il profilo dell’ex Marsiglia e Rennes sia in cima alla lista dei desideri per potenziare il reparto nevralgico.

IDENTIKIT E GRADIMENTO DI ALLEGRI – «Ismael Kone è un nome che, per caratteristiche fisiche e tecniche, piace molto ad Allegri. Allegri vorrebbe inserire all’interno della rosa del Milan calciatori alti, forti fisicamente e che abbiano caratteristiche funzionali al suo gioco. Kone è alto, forte fisicamente, si inserisce bene, fa la doppia fase, 6 gol in 31 partite da centrocampista».

STRATEGIA E CONCORRENZA CITTADINA – «Ha un contratto fino al 2030 con il Sassuolo, è un nome in lista anche per l’Inter qualora altri obiettivi non dovessero andare in porto e lo stesso vale per il Milan. Non è la primissima scelta ma è un nome che il club rossonero monitora. E il Milan sa già i costi dell’operazione Kone con il Sassuolo».