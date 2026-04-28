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Mercato Milan, avanti per Kone: Camarda la chiave dell’affare? Servono 25 milioni di euro
Mercato Milan, i rossoneri avanzano per Koné del Sassuolo: servono 25 milioni di euro, sul piatto il cartellino di Camarda
Il Milan è già al lavoro per plasmare la rosa del 2026/2027 secondo i dettami tattici di Massimiliano Allegri. L’obiettivo dichiarato è garantire maggiore profondità al reparto mediano, soprattutto in vista dei probabili addii di Fofana e Loftus-Cheek. Come riportato da Calciomercato.com, oltre al sogno Goretzka, il nome caldissimo sponsorizzato dal tecnico livornese è quello di Ismael Koné.
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Mercato Milan, Koné e il talento canadese: i dettagli dell’affare
Il centrocampista del Sassuolo ha stregato Allegri per duttilità e fiuto del gol:
- Valutazione e Riscatto: Dopo averlo riscattato dal Marsiglia per 13 milioni, il Sassuolo oggi valuta il classe 2002 circa 25 milioni di euro.
- Rendimento Monstre: Alla sua prima stagione in Serie A, il nazionale canadese ha già messo a segno 6 reti, attirando l’interesse anche di Inter e Atalanta.
- L’intreccio Camarda: Per abbassare la parte cash, il Milan valuta l’inserimento di Francesco Camarda nell’operazione. Il giovane talento, rientrato dal prestito al Lecce, cerca una piazza come quella neroverde per giocare con continuità.
Mentre il ragazzo punta a chiudere l’annata al top in vista del Mondiale, i primi contatti esplorativi tra il Milan e il suo entourage sono già andati in scena.
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