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Fullkrug e l’addio al Milan: il tedesco può rimanere in Serie A. Spunta la Fiorentina
Fullkrug lascerà sicuramente il Milan al termine della stagiona ma potrebbe rimanere in Serie A: idea Fiorentina
L’avventura di Niclas Fullkrug con la maglia rossonera è ufficialmente arrivata al capolinea. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il club di via Aldo Rossi non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro a favore del West Ham. Il centravanti tedesco, dunque, si appresta a lasciare Milanello al termine della stagione, ma il suo futuro potrebbe restare legato alla Serie A per il 2026/2027.
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Fullkrug e l’idea Fiorentina: la mossa di Paratici
Sulle tracce dell’esperto attaccante classe 1993 si starebbe muovendo con decisione la Fiorentina:
- Tentativo Viola: Il direttore sportivo Fabio Paratici è pronto a fare un tentativo concreto per portare il tedesco in Toscana, convinto che il suo bagaglio di esperienza possa essere fondamentale per la crescita del gruppo.
- Rifondazione Attacco: L’affare potrebbe decollare qualora la Fiorentina dovesse salutare contemporaneamente Piccoli e Kean al termine di questo campionato.
- Ruolo da Chioccia: Nelle idee di Paratici, Fullkrug rappresenterebbe il profilo ideale per fare da guida e chioccia a un nuovo, giovane innesto che i viola intendono inserire in rosa per la prossima stagione.
Mentre il Milan libera spazio in attacco per dare l’assalto a profili come Sørloth o Gonçalo Ramos, la Fiorentina fiuta l’occasione low-cost per assicurarsi un calciatore dal sicuro affidamento internazionale.
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