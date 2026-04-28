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Calciomercato Milan, suggestione Zambo-Anguissa! Dialoghi tra Allegri e Tare, ipotesi difficile ma concreta
Calciomercato Milan, una delle ipotesi per il centrocampo rossonero della prossima stagione è Anguissa del Napoli
Il mercato del centrocampo rossonero per il 2026/2027 potrebbe presto arricchirsi di un nuovo, autorevole profilo. Secondo quanto riportato da Pietro Balzano Prato per MilanVibes, il nome di Frank Zambo Anguissa ha iniziato a circolare con insistenza negli ambienti vicini al club di via Aldo Rossi. Il centrocampista camerunese è considerato ormai in uscita dal Napoli, con il club partenopeo pronto a valutare offerte concrete per la sua cessione al termine della stagione.
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Sebbene la pista sia ancora allo stadio di semplice idea, gli elementi per un’evoluzione futura non mancano:
- Trattativa Inesistente: Ad oggi non è stata avviata alcuna negoziazione ufficiale, ma il gradimento tecnico per il calciatore è reale.
- Scenario Estero: Nonostante l’interesse di diverse società internazionali, la permanenza in Serie A in una piazza prestigiosa come quella milanista resta un’ipotesi da non scartare.
- Il fattore Muscoli: Massimiliano Allegri apprezza particolarmente la fisicità e l’esperienza del giocatore, caratteristiche che andrebbero a completare un reparto che necessita di centimetri e dinamismo.
In attesa di capire le reali pretese economiche del Napoli, il Milan resta alla finestra, pronto a trasformare questa suggestione in un’operazione concreta qualora si presentassero le giuste condizioni.
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