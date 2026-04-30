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Calciomercato Milan, Allegri cambia il destino di Musah? L’americano può restare in rossonero
Calciomercato Milan, Yunus Musah, di rientro dal prestito all’Atalanta, ha chance di rimanere in rossonero: Allegri lo apprezza
Il centrocampo del Milan per la stagione 2026/2027 si prepara a una profonda ristrutturazione, partendo dal rientro dei calciatori attualmente impegnati altrove. Secondo quanto riportato da Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, il destino dei rientranti dai prestiti è già stato tracciato dalla dirigenza rossonera in sinergia con Massimiliano Allegri. Se per alcuni la permanenza a Milanello appare impossibile, per altri la porta resta socchiusa.
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Calciomercato Milan, Musah e il fattore Mondiale: jolly tattico
La gestione dei tre principali rientri seguirà binari differenti:
- Bondo e Bennacer: Per entrambi i centrocampisti non c’è spazio nel progetto tecnico futuro; la società è già al lavoro per trovare loro una sistemazione definitiva lontano da Milano.
- Il ruolo di Yunus Musah: L’americano rappresenta l’eccezione; Allegri lo considera un prezioso jolly capace di coprire più ruoli, inclusa la fascia laterale.
- L’incognita mercato: La sua conferma dipende però dalla vetrina iridata; se il Mondiale 2026 dovesse attirare offerte importanti, il Milan potrebbe valutare la cessione, altrimenti resterà come risorsa versatile.
Mentre il club pianifica i nuovi innesti, la valutazione di Musah resta legata alle sue prestazioni internazionali dei prossimi mesi.