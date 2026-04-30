Mercato Milan, Nicolas Jackson piace ma solo in prestito: il Chelsea chiede 50 milioni di euro

Mercato Milan, il nome di Nicolas Jackson è ben presente sul taccuino del club ma solo con la formula del prestito

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio nel podcast Caffè Di Marzio, il Milan sta monitorando con attenzione alcuni profili di caratura internazionale in uscita dal Bayern Monaco per rinforzare la rosa in vista del 2027.

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Mercato Milan, occasione Nicolas Jackson? E Kim…

Tra i nomi caldi c’è quello di Kim Min-jae, difensore che non ha trovato spazio da titolare fisso in Baviera e che diverse squadre italiane, Juventus e Inter incluse, vorrebbero riportare in Serie A. Il Milan resta alla finestra per capire se tra pochi mesi si presenteranno le condizioni giuste per un affondo decisivo, puntando sulla voglia di riscatto del coreano nel campionato che lo ha visto protagonista.

Un altro profilo accostato ai rossoneri è quello di Nicolas Jackson, che rientrerà al Chelsea dopo il prestito al Bayern Monaco. Nonostante gli agenti del calciatore abbiano già avviato contatti con i club italiani, la situazione appare complessa per diversi motivi:

Costi elevati: Il Chelsea richiede attualmente 50 milioni di euro per il cartellino, una cifra che al momento non rientra nei piani economici del Milan.

Il Chelsea richiede attualmente per il cartellino, una cifra che al momento non rientra nei piani economici del Milan. Formula del trasferimento: Oggi non sembrano esserci i presupposti per un nuovo prestito, opzione che renderebbe l’affare più sostenibile.

Oggi non sembrano esserci i presupposti per un nuovo prestito, opzione che renderebbe l’affare più sostenibile. Strategia d’attesa: La dirigenza milanista, pur apprezzando il giocatore, attenderà l’apertura ufficiale del mercato sperando in un abbassamento delle pretese dei Blues.