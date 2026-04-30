Anguissa Milan idea concreta: il centrocampista del Napoli è uno dei primi obiettivi del Diavolo

Anguissa Milan, il centrocampista del Napoli è uno dei primissimi obiettivi dei rossoneri per la prossima stagione

Oltre ai nomi di Goretzka e Koné, la dirigenza del Milan starebbe monitorando con attenzione un nuovo profilo per rinforzare la mediana di Massimiliano Allegri. Secondo quanto appreso dal giornalista Antonio Vitiello, tra i candidati principali è spuntato Frank Zambo Anguissa, centrocampista classe 1995 attualmente in forza al Napoli. Il calciatore camerunese ha già comunicato al club partenopeo la sua ferma volontà di non rinnovare il contratto, attualmente in scadenza nel 2027, rendendo inevitabile una sua cessione nella prossima sessione estiva.

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Anguissa Milan e il fattore Allegri: esperienza per la mediana

Il profilo del giocatore si sposa perfettamente con le necessità tattiche dei rossoneri:

Apprezzamento tecnico : Allegri stima molto Anguissa per la sua imponente struttura fisica e per le doti tecniche, ritenendolo ideale per il suo sistema di gioco.

: Allegri stima molto Anguissa per la sua imponente struttura fisica e per le doti tecniche, ritenendolo ideale per il suo sistema di gioco. I numeri in Italia : Dal suo arrivo nel 2021, ha collezionato 146 presenze , 13 gol e 16 assist in Serie A, vantando nel palmarès la vittoria di due scudetti da protagonista.

: Dal suo arrivo nel 2021, ha collezionato , e in Serie A, vantando nel palmarès la vittoria di da protagonista. Leadership: La sua vasta esperienza internazionale garantirebbe solidità immediata a un reparto che potrebbe perdere pezzi pregiati a fine stagione.

Mentre il Milan sonda il terreno con l’entourage, il Napoli attende offerte ufficiali per evitare di perdere il giocatore a cifre inferiori nel prossimo futuro.