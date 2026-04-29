Retegui Milan, missione attacco per il Diavolo: Igli Tare punta il bomber dell’Al Qadsiyah

Retegui Milan, contatti avviati per il centravanti: servono argomenti economici importanti per convincere i sauditi a cedere il giocatore

A due mesi esatti dall’apertura ufficiale delle trattative, sono già partiti i primi rumors di calciomercato Milan. I rossoneri sono chiamati a recitare un ruolo da protagonisti per alzare l’asticella, ma molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale per avere forza economica senza dover ricorrere al trading player. Un reparto che va assolutamente rivisto è l’attacco: le appena 28 reti segnate dal pacchetto avanzato composto da Leao, Pulisic, Nkunku, Gimenez e Fullkrug rappresentano un bottino decisamente troppo esiguo per una squadra che punta ai vertici.

Serve un vero numero 9 e fra i nomi caldi c’è quello di Mateo Retegui. L’interesse nei confronti dell’italo-argentino risale allo scorso marzo, quando sono partiti i primi contatti tra il direttore sportivo Igli Tare e l’entourage del giocatore. Attualmente Retegui milita nell’Al Qadsiyah, in Arabia Saudita, dove sta mantenendo medie realizzative altissime con 19 reti in 31 partite. Il contratto fino al 2028 è blindato, ma c’è un fattore che potrebbe giocare a favore del club rossonero.

L’attaccante teme infatti di uscire dal giro della Nazionale nel biennio cruciale che porterà a Euro 2028, e un ritorno in Serie A sarebbe la vetrina ideale per convincere il CT. L’ostacolo principale resta la valutazione economica: i sauditi lo hanno acquistato l’estate scorsa per 60 milioni di euro e non faranno sconti. Tuttavia, la volontà del giocatore di misurarsi nuovamente con il calcio europeo potrebbe fare la differenza in una trattativa che si preannuncia complessa ma affascinante.