È il nuovo Iniesta: il Milan vuole soffiarlo al Real Madrid

Il giovanissimo talento è nel mirino dei più grandi club d’Europa, ma il Milan può anticipare la concorrenza: è definito il nuovo Iniesta

Max Allegri ha parlato chiaro: vuole calciatori pronti per un Milan che possa vincere lo scudetto e ben figurare in Champions League.

Niente scommesse, ma soltanto acquisti alla Rabiot: giocatori nel pieno della loro maturità calcistica, con una certa esperienza internazionale e che non hanno bisogno di adattarsi ad una piazza esigente come quella di Milano.

Da qui nascono le trattative per Goretzka, Gila e Lewandowski, ma non si fermerà qui il calciomercato rossonero. Se Allegri vuole certezze, Tare è pronto a spiazzare tutti con i suoi classici colpi ‘sconosciuti’: calciatori dal pedigree non particolarmente importante, ma che si rivelano poi veri e proprio colpi di mercato.

Una via di mezzo potrebbe essere quella di puntare su giovani dal futuro assicurato, calciatori che, nonostante l’età, hanno già dimostrato di meritare grandi palcoscenici. In questo caso c’è però da essere bravi ad anticipare tutti e sbaragliare la concorrenza, così che potrebbe accadere per il nuovo Iniesta.

Non ha ancora compiuto 18 anni, ma è già titolare della propria Nazionale ed ha fatto strabuzzare gli occhi agli osservatori di Real Madrid, Barcellona, Manchester United e, ovviamente, Milan.

Il Milan punta il baby Mora: a 17 anni può già fare il mondiale

È il Gilberto Mora il talento messicano che il Milan vorrebbe soffiare alle big del calcio europeo. Un predestinato a giudicare dall’inizio della sua carriera, capace a nemmeno 17 anni compiuti di vincere un trofeo con la Nazionale maggiore del Messico (la Gold Cup), dopo aver trionfato al Mondiale Under 20.

(Instagram Gilberto Mora) – Milannews24.com

Un giovanissimo centrocampista, dotato di qualità naturali e impressionanti: il debutto in prima squadra, la Tijuana, è arrivato a meno di 16 ed è stato in grado di essere subito decisivo. Una progressione che lo ha portato ad essere uno dei titolari del proprio club ed ha meritare la convocazione per la Gold Cup dello scorso anno.

Dopo il trionfo estivo, ha vestito altre due volte la maglia della Nazionale maggiore, ma nelle ultime convocazioni è stato tenuto fuori dal ct. Questo però non ha fermato l’interesse nei suoi confronti: il Real vorrebbe portarlo in Spagna appena compiuti i 18 anni, lo stesso vorrebbe fare il Milan che ha intravisto in lui un futuro campione.

C’è la fila per Gilberto Mora e, in caso di convocazione al Mondiale, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta con il Milan in prima fila.