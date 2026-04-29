Mercato Milan, pronte le cessioni di Fofana e Loftus-Cheek: spunta dell’interesse dalla Premier League

Mercato Milan, in estate sarà cessione sia per Fofana che per Loftus-Cheek: dalla Premier League arriva già dell’interesse

Il Milan che verrà avrà un volto profondamente diverso, specialmente nel cuore del campo. In vista di una stagione che vedrà i rossoneri nuovamente protagonisti in Europa, la dirigenza è consapevole che per ogni nuovo innesto di spessore — come il possibile arrivo di Goretzka — sarà necessario sfoltire la rosa attuale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i principali indiziati a lasciare Milanello sono Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, due profili che non sono riusciti a garantire la continuità realizzativa e di rendimento richiesta da Massimiliano Allegri all’inizio dell’anno.

Per Youssouf Fofana, l’avventura rossonera potrebbe concludersi dopo una sola stagione e mezza. Il mediano francese aveva già attirato l’interesse di alcuni club turchi a gennaio, ma aveva preferito declinare per ambire a campionati più competitivi. Ora, per lui, si aprono concretamente le porte della Premier League: il Tottenham, attualmente impegnato in una serratissima lotta per la salvezza, e l’Aston Villa sono sulle sue tracce. Il Milan non intende fare sconti e valuta il suo cartellino circa 25 milioni di euro, la stessa cifra investita per strapparlo al Monaco.

Mercato Milan, Loftus-Cheek in uscita: obiettivo alleggerire il monte stipendi

Situazione diversa per Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, il cui contratto scadrà nel 2027, sembrava destinato a un rinnovo che però è andato «in stand-by per un rendimento calato» drasticamente negli ultimi mesi. La società rossonera è ora orientata verso la cessione, anche accettando un’offerta leggermente inferiore al valore di mercato pur di risparmiare sul pesante ingaggio del calciatore. L’idea di Igli Tare è quella di liberare spazio salariale e numerico per inserire profili più funzionali alla nuova identità tattica che Allegri vuole dare alla squadra.

Il destino dei due centrocampisti sembra segnato, con il Milan pronto a incassare un tesoretto importante da reinvestire immediatamente sul mercato. Le prossime quattro giornate saranno le ultime occasioni per i tifosi di vedere all’opera la coppia che avrebbe dovuto garantire forza fisica e gol, ma che ora si prepara a svuotare l’armadietto a Milanello.