Mercato Milan, contatti costanti con Goretzka: i rossoneri sono in vantaggio sulla concorrenza. I dettagli

Mercato Milan, proseguono i contatti per Leon Goretzka: quello rossonero è il club più avanti nella corsa al centrocampista tedesco

Per aumentare la caratura tecnica della rosa in vista del ritorno in Europa, la dirigenza del Milan è già proiettata sulla prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: garantire a Massimiliano Allegri un rinforzo di spessore per ogni reparto, confermando la solidità di un progetto su cui il tecnico ha investito firmando un contratto triennale. Mentre si lavora su vari fronti, il nome che sta accendendo le fantasie di via Aldo Rossi è quello di Leon Goretzka, considerato «uno dei parametri zero più pregiati della prossima estate». Il centrocampista classe 1995 ha già deciso che la sua avventura al Bayern Monaco si concluderà il 30 giugno, alla naturale scadenza del contratto.

Il vantaggio competitivo del Milan in questa trattativa porta la firma di Igli Tare. Il Direttore Sportivo rossonero si è mosso con largo anticipo, intessendo una fitta rete di contatti con l’entourage del giocatore. Sebbene la concorrenza della Premier League e di altri club italiani sia agguerrita, il gradimento di Goretzka per la Serie A e per il prestigio del club rossonero sembra aver messo il Milan in una posizione di netto vantaggio. Il centrocampista tedesco vede in Milano la piazza ideale per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera internazionale, portando in dote un mix prezioso di fisicità e intelligenza tattica.

Mercato Milan, tra Champions e Mondiale: il timing della decisione

Attualmente, Goretzka è totalmente focalizzato sul finale di stagione con il Bayern, ancora in corsa sia in Champions League che in DFB Pokal. La professionalità del giocatore non è in discussione, ma la decisione sul suo futuro è ormai prossima. «Prima del Mondiale prenderà la sua decisione definitiva», segnale che il Milan attende con fiducia per poter ufficializzare quello che sarebbe un colpo di mercato straordinario a costo zero. L’innesto del tedesco permetterebbe ad Allegri di contare su un elemento di caratura mondiale per alzare l’asticella delle ambizioni rossonere.