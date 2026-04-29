Mercato Milan, il Manchester United si fa avanti per Leao! 50 milioni di euro e ben tre contropartite: ecco quali

Mercato Milan, il Manchester United punta su Leao: sul piatto 50 milioni e una contropartita su tre scelte. Ecco tutti i dettagli

Dopo sette anni di alti e bassi, il legame tra Rafael Leao e il Milan sembra essere arrivato a un punto di svolta definitivo. Il talento portoghese, pur avendo il club nel cuore, non è più considerato incedibile a causa di un «rendimento a singhiozzo nelle ultime due stagioni» e di un sistema tattico che fatica a valorizzarne le caratteristiche esplosive. Il Manchester United, guidato ora da Michael Carrick, è in pole position per assicurarsi il numero 10 rossonero, sebbene le trattative ufficiali inizieranno solo dopo aver blindato la qualificazione in Champions League. Nonostante una clausola rescissoria teorica da 175 milioni, il club di via Aldo Rossi sarebbe disposto a trattare per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. I Red Devils stanno valutando come ammorbidire l’esborso economico inserendo una contropartita tecnica tra tre profili molto diversi: il ritorno di fiamma per Joshua Zirkzee, il mediano Manuel Ugarte o l’esterno Marcus Rashford, attualmente in prestito al Barcellona.

Mercato Milan, le mosse di Allegri: Sorloth e Gonçalo Ramos per il nuovo attacco

Qualora il Milan riuscisse a incassare la liquidità richiesta dalla cessione del portoghese, la dirigenza rossonera avrebbe il budget necessario per rivoluzionare l’intero reparto offensivo, considerando anche le possibili partenze di Nkunku e Gimenez. Massimiliano Allegri ha già indicato i suoi profili preferiti per raccogliere l’eredità di Leao, puntando con decisione su Alexander Sorloth, 31enne dell’Atletico Madrid con cui esiste già un ottimo feeling, e su Gonçalo Ramos, giovane talento finito ai margini del progetto PSG che però comporta un investimento più oneroso. Sullo sfondo restano vive anche le piste che portano al «sempreverde Dusan Vlahovic», il cui futuro resta un rebus, e a Nicolas Jackson, pronto a rientrare al Chelsea dopo l’esperienza al Bayern Monaco. Il futuro di Leao appare dunque sempre più lontano da San Siro, con il Manchester United pronto a scatenare un valzer di punte internazionale che cambierebbe il volto della squadra di Allegri.