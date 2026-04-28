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Calciomercato Milan, per Gila trattativa complicata! E i rapporti tra Lotito e Tare non aiutano: la rivelazione
Calciomercato Milan, per Gila trattativa complicata e i rapporti tra Lotito e Tare non aiutano! La rivelazione dell’esperto di mercato
Il nome di Mario Gila, difensore centrale spagnolo della Lazio, continua a essere uno dei più caldi in ottica Milan per il prossimo mercato estivo. Il club rossonero è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato e il profilo del classe 2000 piace molto alla dirigenza.
A fare il punto sulla situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il giornalista ha spiegato che il Milan è pronto a muoversi concretamente nelle prossime settimane.
I COSTI – «Gila, da quello che so, chiede un ingaggio importante, intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, quindi sarebbe uno dei più pagati al Milan».
Secondo quanto riferito da Moretto, il club rossonero avvierà presto i contatti ufficiali con la società biancoceleste per capire margini e condizioni della possibile trattativa con il giornalista che ha spiegato: «Vi posso dire poi che in queste settimane, il Milan inizierà a parlare ufficialmente con la Lazio».
TRATTATIVA COMPLICATA
L’operazione, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. Da una parte c’è la tradizionale rigidità del presidente Claudio Lotito nelle negoziazioni, dall’altra i rapporti non particolarmente caldi tra Igli Tare e l’ambiente laziale. E infatti Moretto commenta in questo modo la situazione.
LE DIFFICOLTA’ – «Non è una trattativa semplice perché trattare con Lotito non è mai facile e anche perché ci sono rapporti un po’ freddi tra Tare e la Lazio. Aggiungo poi che su Gila c’è una grande concorrenza, quindi non è un’operazione facile. Il Milan però parlerà presto con la Lazio di Gila».
Il Milan resta quindi vigile e intenzionato a provarci, ma per arrivare a Mario Gila serviranno tempi rapidi, una proposta convincente e la capacità di superare diversi ostacoli che al momento sembrano scogli per i rossoneri.
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