Mercato Milan, Cardinale dà il via libera per Gila: pronti 20 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli dell’affare

Mercato Milan, i rossoneri puntano forte su Mario Gila per rafforzare il proprio reparto difensivo: ecco i dettagli dell’affare

Il Milan e Massimiliano Allegri sono pronti a continuare il loro sodalizio dopo una stagione positiva che ha garantito l’accesso alla prossima Champions League. Per affrontare l’Europa ai massimi livelli, il tecnico livornese ha richiesto rinforzi di esperienza in ogni settore, con una priorità assoluta per la difesa. Il profilo individuato è quello di Mario Gila, centrale della Lazio con il contratto in scadenza nel 2027. Il calciatore spagnolo ha già manifestato la volontà di non rinnovare, mettendo Claudio Lotito nella condizione di doverlo cedere in estate per non perderlo a zero.

Sebbene il difensore piaccia molto anche all’Inter di Cristian Chivu, il Direttore Sportivo Igli Tare si è mosso con largo anticipo. Il dirigente rossonero vanta infatti un rapporto privilegiato con il classe 2000, avendolo portato lui stesso in Italia durante la sua esperienza a Roma. Questa corsia preferenziale ha permesso al Milan di scavalcare i cugini nerazzurri nella corsa al talento catalano.

Mercato Milan, cifre e dettagli dell’affare Gila

Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente Gerry Cardinale ha già dato il semaforo verde per l’investimento necessario. L’operazione con la Lazio dovrebbe chiudersi su una base di 20/25 milioni di euro, inclusi i bonus. Bisogna considerare che il 50% della cifra dovrà finire nelle casse del Real Madrid, come da vecchi accordi. Per quanto riguarda l’ingaggio, a Gila verrebbe garantito un contratto da 2,5/3 milioni di euro netti a stagione.

Per le casse del Milan, l’operazione peserà circa 3,5/4,5 milioni lordi, poiché il difensore può ancora beneficiare degli sgravi fiscali previsti dal decreto crescita. Questa mossa permetterebbe ad Allegri di avere un elemento di spessore e affidabilità internazionale per blindare la retroguardia rossonera in vista della prossima stagione.