Calciomercato Milan, caccia al nuovo centravanti: Kean e Sorloth in cima alla lista dei rossoneri

Calciomercato Milan, caccia al nuovo centravanti per sfatare il tabù offensivo: Kean e Sorloth in cima alla lista dei rossoneri. Le ultime

A quattro giornate dalla fine del campionato, il Milan guarda già con decisione al prossimo calciomercato estivo. La priorità della dirigenza rossonera sembra ormai chiara: regalare a Massimiliano Allegri, tecnico del Diavolo, un centravanti pronto, affidabile e capace di garantire una stagione da almeno 15-20 gol.

Dopo un’annata con troppe difficoltà nel ruolo, il Milan non vuole puntare su scommesse o profili da rilanciare. L’obiettivo è una punta già formata, in grado di incidere subito e di reggere il peso dell’attacco rossonero.

I nomi circolati nelle ultime settimane sono diversi. Tra questi ci sono Robert Lewandowski, attaccante polacco di grande esperienza, Gonçalo Ramos, centravanti portoghese che potrebbe diventare un’opportunità con una formula favorevole, e Dusan Vlahovic, bomber serbo della Juventus che potrebbe liberarsi in caso di mancato rinnovo.

Secondo quanto riportato da QS, però, il casting del Milan sarebbe oggi ristretto soprattutto a due profili: Moise Kean e Alexander Sorloth. Il primo, attaccante italiano classe 2000, sarebbe indicato come obiettivo principale. La sua clausola da 62 milioni di euro è attivabile fino a metà luglio, anche se il suo valore di mercato sarebbe sceso rispetto a quella cifra.

Il secondo nome è quello di Sorloth, centravanti norvegese dell’Atletico Madrid, che vorrebbe trovare maggiore continuità rispetto allo spazio avuto in Spagna.

Il Milan valuta, ma la linea sembra definita: il prossimo numero nove dovrà essere un giocatore pronto, non un progetto futuribile.

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