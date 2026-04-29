Cessioni Milan, arrivano conferme: Fofana e Loftus-Cheek in uscita. Queste le novità di Moretto

Cessioni Milan, arrivano conferme dagli esperti: Fofana e Loftus-Cheek potrebbero lasciare i rossoneri in estate. Queste le novità di Moretto

Il calciomercato estivo del Milan potrebbe portare in rossonero novità importanti soprattutto a centrocampo. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha spiegato che il club rossonero non pensa soltanto agli innesti, ma anche ad alcune possibili uscite.

Secondo Moretto, tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan ci sono Youssouf Fofana, centrocampista francese, e Ruben Loftus-Cheek, mezzala inglese con contratto in scadenza nel 2027. Il club ascolterà eventuali offerte per entrambi. In particolare, Loftus-Cheek avrebbe mercato in Premier League, destinazione considerata la più probabile nel caso in cui arrivasse una proposta ritenuta adeguata.

Il rendimento dell’inglese non avrebbe convinto pienamente la dirigenza rossonera, soprattutto per continuità e temperamento. Per questo il Milan potrebbe cercare una soluzione in estate, ridisegnando così una mediana che sarà uno dei reparti più osservati nella prossima sessione.

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LE PAROLE DI MORETTO – «Al Milan ci saranno degli innesti in mezzo al campo, ma ci saranno anche delle partenze. Tra i nomi che potrebbero salutare c’è Youssouf Fofana, il Milan ascolterà offerte per il francese e le ascoltrà anche per Ruben Loftus-Cheek. Il contratto dell’inglese, che in questa stagione è stato usato come jolly da Max Allegri, è in scadenza nel 2027. Loftus-Cheek ha mercato in Inghilterra che resta la destinazione più probabile, ovviamente se il Diavolo dovesse essere accontentato nelle cifre. L’inglese non ha convinto del tutto in rossonero, soprattutto a livello di temperamento e di costanza di rendimento, e quindi il Milan cercherà una soluzione per Loftus-Cheek che è quindi in uscita dal club rossonero».