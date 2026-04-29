Calciomercato Milan, Vlahovic resta lontano: in stand-by il rinnovo con la Juve, ma le richieste sono alte

Calciomercato Milan, Vlahovic resta lontano: le novità di Moretto parlano di rinnovo in stand-by con la Juve, e richieste alte per i rossoneri

Il calciomercato del Milan si prepara a vivere settimane importanti soprattutto in attacco. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha spiegato che il club rossonero non pensa soltanto alle prossime uscite, con i nomi di Fofana e Loftus-Cheek in cima alla lista dei partenti, ma anche alle possibili entrate.

In particolare, Moretto ha aggiornato i tifosi del Milan sulla situazione di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus spesso accostato ai rossoneri negli scorsi mesi. Le trattative per il rinnovo con i bianconeri sono al momento ferme, ma dovrebbero ripartire nel mese di maggio.

Il nodo principale per i bianconeri resta economico, tra ingaggio e commissioni. La Juventus vorrebbe trattenerlo soltanto alle proprie condizioni, anche perché il giocatore non offre pienissime garanzie fisiche e, al momento, non avrebbe grandi proposte concrete.

Sul fronte Milan, l’operazione resta complicata. Moretto ha chiarito che i rossoneri non possono avvicinarsi a Vlahovic se il centravanti non abbasserà in modo significativo le proprie richieste economiche e quindi che il futuro di Vlahovic resta in stand-by.

Anche club come Napoli e Roma cercano un attaccante, ma il serbo avrebbe finora chiuso le porte a queste destinazioni. Il Milan osserva, ma senza affondare. Prima servirà capire l’evoluzione del rinnovo con la Juventus e soprattutto le reali pretese economiche del giocatore.

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LE PAROLE DI MORETTO – «Posso confermare che c’è un po’ di confusione su chi stia gestendo gli interessi di Dusan Vlahovic. Pare che in questo momento sia il padre ad aver preso in mano la situazione. Da tempo dico che l’accordo tra Vlahovic e la Juventus è tutt’altro che scontato, i bianconeri stanno facendo delle riflessioni interne sul rinnovo del serbo. Al momento le trattative tra le parti sono ferme, ma posso aggiungere che nel mese di maggio le negoziazioni ripartiranno, la Juve tornerà a parlare con Vlahovic, anche se il nodo ingaggio più commissioni è ancora da superare. L’idea della Juve è quella di tenerlo solo se dovesse accettare le condizioni del club bianconero, anche perchè il giocatore, dal punto di vista fisico, non dà grande sicurezza. La Juve sa che in questo momento Vlahovic non ha grandi proposte sia dall’Italia che dall’estero, soprattutto per le cifre che chiede l’attaccante. In questo momento è quindi tutto in stand-by, le altre squadre non affondano, le cifre che chiede Dusan sono molto alte. In Italia, il Milan non può avvicinarsi se il serbo non abbassa le sue pretese economiche. Altre squadre di A che cercano un attaccante sono Napoli e Roma, ma Vlahovic ha sempre chiuso le porte a queste destinazioni. Vedremo cosa succederà, ad oggi siamo in una fase di attesa. La Juve firmerà il rinnovo solo se il giocatore accetterà le condizione della società bianconera».