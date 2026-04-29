Calciomercato Milan, occhi su Nicolas Jackson: il Chelsea chiede 20 milioni per il senegalese

Calciomercato Milan, contatti avviati per l’attaccante senegalese: i Blues chiedono 60 milioni per il cartellino

Il Milan continua a scandagliare il mercato internazionale alla ricerca di un nuovo centravanti e uno dei nomi più caldi delle ultime settimane è quello di Nicolas Jackson. L’attaccante classe 2001, di proprietà del Chelsea, sta concludendo la sua stagione in prestito al Bayern Monaco, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Baviera. Nonostante i 16,5 milioni di euro già investiti per il prestito oneroso, il club tedesco non appare intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato a 65 milioni, complice un rendimento da 10 reti stagionali che non ha convinto pienamente la dirigenza tedesca.

In questo scenario si è inserito con decisione il Milan. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, la dirigenza rossonera avrebbe già avuto i primi contatti con l’entourage del calciatore per sondare la disponibilità al trasferimento in Serie A. Il giocatore gradirebbe la destinazione italiana, ma l’ostacolo principale resta la valutazione economica fatta dal Chelsea. I Blues, intenzionati a monetizzare al massimo il rientro del giocatore, non sembrano aperti a nuovi prestiti e chiedono una cifra vicina ai 60 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo.

La strategia rossonera e il nodo dei costi

Il profilo di Jackson piace molto a Massimiliano Allegri per duttilità e potenza fisica, caratteristiche che lo renderebbero perfetto per il gioco rossonero. Tuttavia, la cifra richiesta dal club londinese viene attualmente considerata fuori portata per le casse del Diavolo, a meno di un’apertura degli inglesi a formule diverse o a un consistente sconto sul cartellino. Il Milan resta alla finestra, consapevole che il mancato riscatto del Bayern obbligherà il Chelsea a cercare una nuova sistemazione per il senegalese entro l’estate.