Lewandowski Milan, la Juve accelera e sorpassa i rossoneri: accordo vicino con il procuratore

Lewandowski Milan, i bianconeri beffano il Diavolo nella corsa al parametro zero: intesa di massima per chiudere l’affare

Il futuro di Robert Lewandowski sembra tingersi sempre più di bianconero, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi del Milan. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Stampa, la Juventus avrebbe effettuato il sorpasso decisivo nella corsa al fuoriclasse polacco, ormai prossimo all’addio al Barcellona. L’attaccante, che compirà 38 anni ad agosto, è in scadenza di contratto e non rinnoverà con i catalani, diventando il pezzo pregiatissimo del mercato a parametro zero.

La trattativa è entrata nella sua fase caldissima grazie ai costanti dialoghi tra la dirigenza torinese e l’agente del calciatore, Pini Zahavi. Le parti avrebbero trovato un punto d’incontro fondamentale sulla spalmatura dell’ingaggio su due stagioni: un sacrificio economico accettato dal centravanti pur di sbarcare in Serie A sotto la guida di Luciano Spalletti. Il blitz di Zahavi in Italia, durato diversi giorni, sembra dunque aver prodotto i frutti sperati dalla sponda bianconera, beffando la concorrenza di un Milan che aveva accarezzato a lungo il sogno di portare il “Pichichi” a San Siro.

La scelta di Lewandowski e gli ultimi dettagli

Per il club rossonero si tratta di una battuta d’arresto significativa nel piano di rinforzo dell’attacco. Nonostante l’ottimo rapporto tra Zahavi e la dirigenza milanista (consolidato l’estate scorsa dall’operazione Nkunku), la proposta della Juventus è stata ritenuta più concreta e immediata. Ora il procuratore resterà in Italia ancora per quarantotto ore per definire le commissioni e i bonus legati alle prestazioni, con l’obiettivo di chiudere definitivamente ogni spiraglio per i rossoneri.