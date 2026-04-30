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Calciomercato Milan, svolta Lukaku: il belga si offre ai rossoneri! Dubbi sulle condizioni fisiche
Calciomercato Milan, negli ultimi giorni Romelu Lukaku si è offerto ai rossoneri: forti dubbi sulle condizioni fisiche del belga
Il futuro di Romelu Lukaku sarà lontano da Napoli al termine della stagione 2025/2026. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il centravanti belga, attualmente fermo ai box per infortunio, avrebbe iniziato a sondare il terreno proponendosi a diverse società. Tra i club contattati figurerebbe anche il Milan, da tempo impegnato nella ricerca di un nuovo numero 9 per rinforzare il reparto avanzato di Massimiliano Allegri.
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Calciomercato Milan, Lukaku e la lista di via Aldo Rossi: le gerarchie
Nonostante il profilo del belga si sposi bene con le richieste tattiche del tecnico livornese, la dirigenza rossonera mantiene una posizione cauta:
- Condizioni fisiche: Il principale ostacolo è rappresentato dai continui problemi fisici che hanno caratterizzato l’annata di Lukaku, trascorsa più in infermeria che sul terreno di gioco.
- Ruolo in rosa: A Casa Milan si valuta l’ipotesi di un suo innesto solo come “secondo” rinforzo offensivo e non come il colpo principale del mercato estivo.
- I preferiti: Attualmente Lukaku non è in cima alla lista. Il Milan preferisce profili come Alexander Sørloth (Atletico Madrid) e Gonçalo Ramos (PSG), oltre a monitorare i parametri zero Lewandowski e Vlahovic.
- Altre opzioni: Restano in corsa anche Nicolas Jackson (proprietà Chelsea), Mateu Retegui (Al-Qadisiya) e Moise Kean, quest’ultimo però condizionato da incognite fisiche simili a quelle del belga.
Ad oggi non esiste nulla di concreto tra Lukaku e il Diavolo, con la società orientata verso obiettivi ritenuti più integri e futuribili.